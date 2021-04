Per segnalare maltrattamenti sugli animali e inquinamento ambientale ora hai uno spazio (Di martedì 20 aprile 2021) segnalare un’irregolarità in un allevamento intensivo o in un macello italiano d’ora in avanti sarà facilissimo. Essere animali ha lanciato il primo sito in Italia tramite il quale si potranno segnalare, in maniera riservata, maltrattamenti sugli animali, inquinamento ambientale, sfruttamento dei lavoratori, problemi sanitari e frodi alimentari. Le irregolarità all’interno di questi luoghi non sono rare e lo dimostrano le indagini che Essere animali ha realizzato negli ultimi dieci anni: non solo maltrattamenti, anche la gestione illecita di reflui, lo sfruttamento della manodopera (caporalato, lavoro nero), oppure l’etichettatura irregolare sono episodi ordinari. Come funziona? Basterà collegarsi a questo sito e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021)un’irregolarità in un allevamento intensivo o in un macello italiano d’ora in avanti sarà facilissimo. Essereha lanciato il primo sito in Italia tramite il quale si potranno, in maniera riservata,, sfruttamento dei lavoratori, problemi sanitari e frodi alimentari. Le irregolarità all’interno di questi luoghi non sono rare e lo dimostrano le indagini che Essereha realizzato negli ultimi dieci anni: non solo, anche la gestione illecita di reflui, lo sfruttamento della manodopera (caporalato, lavoro nero), oppure l’etichettatura irregolare sono episodi ordinari. Come funziona? Basterà collegarsi a questo sito e ...

Advertising

LuigiBevilacq17 : RT @SBertagna: La retorica sul calcio distrutto dalla Superlega mi fa rimpiangere i live dai balconi per segnalare i runner nei parchi #stu… - totofaz : RT @SBertagna: La retorica sul calcio distrutto dalla Superlega mi fa rimpiangere i live dai balconi per segnalare i runner nei parchi #stu… - carlo_mari1 : RT @SBertagna: La retorica sul calcio distrutto dalla Superlega mi fa rimpiangere i live dai balconi per segnalare i runner nei parchi #stu… - betta941 : RT @SBertagna: La retorica sul calcio distrutto dalla Superlega mi fa rimpiangere i live dai balconi per segnalare i runner nei parchi #stu… - alfredoferrante : Il personaggio è noto e, con le sue tirate complottiste, talvolta strappa persino un sorriso. Quando si arriva però… -