“Non siete più il Chelsea”: i tifosi contestano così all’esterno di Stamford Bridge (Di martedì 20 aprile 2021) Aspra contestazione di circa 1000 tifosi del Chelsea all’esterno di Stamford Bridge all’arrivo della squadra impregnata in serata in Premier League. Tantissimi gli striscioni e i cartelli di protesta dei tifosi dei blues, contro la squadra, in alcuni si può leggere “Non siete più il Chelsea“, in altri attacchi al patron Abramovic, di ripensare sulla decisione della Super Lega. Durante il riscaldamento pre-partita, anche Petr Cech, ex portiere proprio del Chelsea e ora parte dello staff di Thomas Tuchel, ha parlato con i tifosi inferociti e secondo Sky Sports UK, il ceco avrebbe detto: ” La società sta valutando”. Insomma, clima teso per le 12 squadre che avrebbero dato via a questa Super Lega e che probabilmente ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 20 aprile 2021) Aspra contestazione di circa 1000deldiall’arrivo della squadra impregnata in serata in Premier League. Tantissimi gli striscioni e i cartelli di protesta deidei blues, contro la squadra, in alcuni si può leggere “Nonpiù il“, in altri attacchi al patron Abramovic, di ripensare sulla decisione della Super Lega. Durante il riscaldamento pre-partita, anche Petr Cech, ex portiere proprio dele ora parte dello staff di Thomas Tuchel, ha parlato con iinferociti e secondo Sky Sports UK, il ceco avrebbe detto: ” La società sta valutando”. Insomma, clima teso per le 12 squadre che avrebbero dato via a questa Super Lega e che probabilmente ...

Advertising

BentivogliMarco : Si diventa popolari come forcaioli e manettari, poi un giorno si finisce dall'altra parte, a quel punto la legge… - itinagli : Le parole di #Grillo sono inaccettabili e vergognose. Solidarietà alla ragazza, alla famiglia e alle vittime di ogn… - reportrai3 : Voi volendo siete in grado di sequenziare 100 tamponi al giorno. «Sì, volendo sì». E quanti ne sequenziate? «No,… - _tommaonfire_ : RT @Morbilla_: 'Se gli uomini non vi aiutano in casa è colpa vostra che non li sapete convincere o al massimo delle mamme che li hanno educ… - atoiitoa : chi ha spaventato il popolo ? speculando sulla vaccinazione per scrivere articoletti da qualche click in piu?????… -