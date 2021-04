Napoli | massacrato con crick e pugnale per un parcheggio La figlia | “Voleva difendere me”

(Di martedì 20 aprile 2021) Un uomo di 61 anni è stato ucciso ieri sera a Torre Annunziata () dopo una lite con un vicino di casa per una questione diall’interno di un’area condominiale. Secondo una prima ricostruzione, Maurizio Cerrato – questo il nome della vittima -sarebbe intervenuto perla, che stava litigando con l’assassino per motivi diall’interno di un garage. Ascoltando le urla della donna, Cerrato è giunto sul posto ed è scoppiato un alterco. Il diverbio però è degenerato. L’aggressore a quel punto ha impugnato une ha colpito il 61enne alla testa. Per lui non c’è stato nulla da fare. Inutile la corsa all’ospedale San Leonardo di Castellamare. Sul caso stanno indagando i carabinieri del Comando di Torre Annunziata, guidati dal maggiore Simone ...

... il 61enne aggredito e ucciso con una coltellata al torace ieri sera nel piazzale di un parcheggio in via 4 Novembre a Torre Annunziata, in provincia di. A sostenerlo è la figlia dell'uomo: "A ...con un crick. Per difendere la figlia. E' morto così Maurizo Cerrato . Il 61enne di Torre Annunziata è stato ammazzato in via IV novembre, nella serata di lunedì poco dopo le 21. L'...Un uomo è stato ucciso con un crick dopo una lite con un vicino di casa per una questione di parcheggio all’interno di un’area condominiale ...Omicidio shock a Torre Annunziata: il 61enne Maurizio Cerrato è stato massacrato a colpi di cric in via IV Novembre per difendere la figlia ...