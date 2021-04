Morte di George Floyd | attesa per il verdetto della corte | sale la tensione negli Usa

Leggi su velvetmag

(Di martedì 20 aprile 2021) Sono ore die diStati Uniti. Il processo per ladi(in alto a sinistra) entra nella fase finale. Finite le arringhe, la giuria si sta riunendo per deliberare ilsul caso. I giurati dovranno decidere se l’ex agente Derek Chauvin (in alto a destra) è colpevole di omicidio per aver tenuto premuto per oltre 9 minuti il ginocchio sul collo del 46enne afroamericano, che lo implorava di fermarsi. C’è timore che, a secondasentenza, possano scatenarsi reazioni violente nel Paese. Lo stesso presidente Joe Biden potrebbe pronunciare un discorso. L’appello ai giurati Prima che lasciassero l’aula per iniziare le loro deliberazioni, il giudice Peter Cahill ha illustrato le istruzioni a cui i giurati dovranno ...