Marca: SuperLega, l'Atletico vuole continuare. il Barcellona deve consultare gli azionisti

Il direttore di Marca, Eduardo Inda, in diretta con Sky ha commentato la posizione della due formazione spagnole sulla SuperLega in questa serata in cui sono cominciate le defezioni a partire dal Manchester City «l'Atletico Madrid vuole continuare, mentre il Barcellona essendo un club ad azionariato popolare deve consultare i suoi azionisti, certo che l'uscita del Manchester City farà riflettere i suoi azionisti»

