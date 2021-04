Maneskin contro Grillo | ha detto cose disumane E l’avvocato s’indigna | ora parlano pure i cantanti?

(Di martedì 20 aprile 2021)Beppe. Anche il mondo dello spettacolo si sente coinvolto dalle parole dette dal fondatore del M5S. E Damiano, il frontman dei, difende le donne che denunciano lo stupro in ritardo. La storia Instagram di Damiano deiIn una storia su Instagram prende le difese delle vittimele parole dette da Beppe: “Non sono il pubblico ministero – dice Damiano – Io voglio soltanto parlare alle persone che avvalorano la tesi secondo la quale se uno stupro viene denunciato dopo otto giorni non è uno stupro. Ci sono donne che denunciano molto tempo dopo. C’è un problema di educazione, vi chiedo di astenervi da dichiarazioni…”. Sui social è un tripudio, un continuo battimani per il cantante dei ...

Damiano David dei Maneskin ha replicato contro quanto affermato da Beppe Grillo, che attraverso un video sui social ha preso le difese di suo figlio Ciro, accusato di violenza sessuale da parte di una ragazza di ... Le frasi del video di Grillo La frase di Beppe Grillo a cui il frontman dei Maneskin fa riferimento è questa: "Perché non li avete arrestati? Ce li avrei portati io in galera a calci nel culo. Non lo ..." Damiano David si è scagliato contro quanto affermato da Beppe Grillo in difesa di suo figlio Ciro, accusato di aver violentato una 19enne.