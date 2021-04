Lutto per Scottie Pippen, è morto il figlio Antron: aveva 33 anni. Il drammatico messaggio d’addio sui social (Di martedì 20 aprile 2021) Lutto per il super campione dell’Nba Scottie Pippen. È morto a 33 anni suo figlio Antron, nato dal matrimonio con la moglie Karen McCollum, da cui ha divorziato nel 1990. È stato lui stesso a dare la notizia della morte sui social, pubblicando alcuni scatti insieme al figlio: “Con il cuore a pezzi annuncio che ieri ho detto addio al mio primogenito Antron – scrive – Entrambi abbiamo condiviso l’amore per il basket. Antron soffriva di asma cronica e se non fosse stato per questo credo che sarebbe arrivato in Nba. Ma non si è mai lasciato abbattere: è sempre rimasto positivo e ha lavorato duro”, ha scritto. Antron Pippen ha infatti giocato nel Texas A&M International ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021)per il super campione dell’Nba. Èa 33suo, nato dal matrimonio con la moglie Karen McCollum, da cui ha divorziato nel 1990. È stato lui stesso a dare la notizia della morte sui, pubblicando alcuni scatti insieme al: “Con il cuore a pezzi annuncio che ieri ho detto addio al mio primogenito– scrive – Entrambi abbiamo condiviso l’amore per il basket.soffriva di asma cronica e se non fosse stato per questo credo che sarebbe arrivato in Nba. Ma non si è mai lasciato abbattere: è sempre rimasto positivo e ha lavorato duro”, ha scritto.ha infatti giocato nel Texas A&M International ...

Advertising

libreriasemola : Mercoledì 20 aprile al mattino la libreria sarà chiusa per lutto. - FQMagazineit : Lutto per Scottie Pippen, è morto il figlio Antron: aveva 33 anni. Il drammatico messaggio d’addio sui social - LSantillo_96 : @vincycernic95 @kfriedstripper È veramente un brutto colpo. L'unica cosa buona è che non penserò più a quanto sia i… - OFMConv_it : Lutto in famiglia. Il 19 aprile 2021 a Loreto, Sr Eletta Zugno (Suore Francescane Missionarie d'Assisi) è tornata a… - corrierebologna : #Forlì Lutto nel ciclismo: stroncata da un malore la campionessa Monica Bandini. Aveva 56 anni. Si era ritirata per… -