LIVE Sinner-Gerasimov 4-3, ATP Barcellona in DIRETTA: l’altoatesino scappa via nel primo set (Di martedì 20 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-3. Rimane a galla Gerasimov in questo primo set, anche se adesso è nelle mani del suo avversario essendo indietro di un break. 40-30 Altro servizio sostanzioso al centro. 30-30 Prima esterna che non lascia scampo a Sinner. 15-30 Terzo doppio fallo per Gerasimov che sta forzando tanto per non perdere campo. 15-15 scappa di poco in corridoio il dritto in cross di Sinner in recupero. 0-15 Sbaglia sulla diagonale sinistra Gerasimov. 4-2. Dal 15-30 mette tre prime in campo Sinner e non lascia possibilità al suo avversario. 40-30 Serve ancora sulla riga Sinner. 30-30 Prima esterna fondamentale visto il momento. 15-30 Trova una buona soluzione con il rovescio ... Leggi su oasport (Di martedì 20 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-3. Rimane a gallain questoset, anche se adesso è nelle mani del suo avversario essendo indietro di un break. 40-30 Altro servizio sostanzioso al centro. 30-30 Prima esterna che non lascia scampo a. 15-30 Terzo doppio fallo perche sta forzando tanto per non perdere campo. 15-15di poco in corridoio il dritto in cross diin recupero. 0-15 Sbaglia sulla diagonale sinistra. 4-2. Dal 15-30 mette tre prime in campoe non lascia possibilità al suo avversario. 40-30 Serve ancora sulla riga. 30-30 Prima esterna fondamentale visto il momento. 15-30 Trova una buona soluzione con il rovescio ...

