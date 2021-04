Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Sassuolo (Di martedì 20 aprile 2021) Alle 18.30 domani, la seconda gara della 32a giornata di Serie A sarà quella tra Milan e Sassuolo. In casa Milan, Ibrahimovic ha scontato la squalifica, ma è uno dei quattro big con problemi fisici dell’ultima ora, come raccontato da Pioli in conferenza stampa. Difficile che giochi, come Hernandez, Bennacer e Calhanoglu. Dovrebbe toccare dunque a Leao, Dalot, Tonali e Diaz, ma ha una chance di partire dal primo minuto anche Mario Mandzukic. E sulla trequarti ballottaggio tra Saelemaekers e Castillejo per la fascia destra, con lo spagnolo favorito. In casa Sassuolo, Caputo ancora out. Punta centrale sarà Defrel, con Raspadori pronto a entrare nella ripresa. Dietro di lui, Berardi, Djuricic (che però tra gli attaccanti è quello che ha giocato più di tutti, occhio a Traore) e Boga. Al centro della difesa favoriti ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 20 aprile 2021) Alle 18.30 domani, la seconda gara della 32a giornata di Serie A sarà quella tra. In casa, Ibrahimovic ha scontato la squalifica, ma è uno dei quattro big con problemi fisici dell’ultima ora, come raccontato da Pioli in conferenza stampa. Difficile che giochi, come Hernandez, Bennacer e Calhanoglu. Dovrebbe toccare dunque a Leao, Dalot, Tonali e Diaz, ma ha una chance di partire dal primo minuto anche Mario Mandzukic. E sulla trequarti ballottaggio tra Saelemaekers e Castillejo per la fascia destra, con lo spagnolo favorito. In casa, Caputo ancora out. Punta centrale sarà Defrel, con Raspadori pronto a entrare nella ripresa. Dietro di lui, Berardi, Djuricic (che però tra gli attaccanti è quello che ha giocato più di tutti, occhio a Traore) e Boga. Al centro della difesa favoriti ...

