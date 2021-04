La Super Lega accelera il processo di integrazione europea più della politica (Di martedì 20 aprile 2021) L’annuncio della Super Lega europea (Esl) è un evento che avrà conseguenze oggi ancora non immaginate. I più dibattono sul tema con le classiche chiavi di lettura della passione sportiva o del business. Si tratta di discussioni piuttosto sterili e anche inutili. Il tifo calcistico non diminuirà, anzi sarà incrementato dalla suggestione generata dalla ricchezza “hollywoodiana” che circonderà la Esl. In realtà, la passione sportiva evolve come evolvono i costumi. Fino a non troppi anni fa le partite si potevano vedere solo negli stadi e i giocatori si “sposavano” con una squadra che abbandonavano per “appendere le scarpe al chiodo” o per scendere di categoria quando le forze diminuivano. Ora, invece, il calcio è fruito attraverso gli schermi da milioni di tifosi che non hanno mai messo piede in uno ... Leggi su linkiesta (Di martedì 20 aprile 2021) L’annuncio(Esl) è un evento che avrà conseguenze oggi ancora non immaginate. I più dibattono sul tema con le classiche chiavi di letturapassione sportiva o del business. Si tratta di discussioni piuttosto sterili e anche inutili. Il tifo calcistico non diminuirà, anzi sarà incrementato dalla suggestione generata dalla ricchezza “hollywoodiana” che circonderà la Esl. In realtà, la passione sportiva evolve come evolvono i costumi. Fino a non troppi anni fa le partite si potevano vedere solo negli stadi e i giocatori si “sposavano” con una squadra che abbandonavano per “appendere le scarpe al chiodo” o per scendere di categoria quando le forze diminuivano. Ora, invece, il calcio è fruito attraverso gli schermi da milioni di tifosi che non hanno mai messo piede in uno ...

