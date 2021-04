Isola Dei Famosi | Valentina Persia tuona | “È una persona manipolatrice”

(Di martedì 20 aprile 2021)Dei: ieri sera nella Palapa c’è stato un duro scontro trae Fariba. La comica si è duramente scagliata contro la madre di Giulia Salemi togliendole addirittura il saluto. Motivo per cui, la ex vippona, ha deciso di intervenire in difesa di sua madre “questa roba è tollerabile?”. Vediamo insieme cosa è accadutoDei: Giulia Salemi difende sua madre Fariba dopo l’attacco diIeri sera è andata in onda un’altra puntata dell’Dei. Tra le prove di sopravvivenza e i colpi di scena non sono di certo mancate le discussioni. Tutto è iniziato quando i nostri naufraghi si trovavano all’interno della Palapa. Come ben sappiamo...

Advertising

VanityFairIt : perché «stai zitta» è un’espressione che non dovremmo mai usare - MarioManca : #Isola e #Fariba: perché «stai zitta» è un’espressione che non dovremmo mai usare - IsolaDeiFamosi : Elisa Isoardi lascia l'#Isola dei Famosi ?? - venomyia : vi prego potete spedire dayane mello a scatenare l'infernu sull'isola dei famosi - vbarazzotto : Domino - L'Isola dei negazionisti -

Ultime Notizie dalla rete : Isola Dei

...momento in cui le birre artigianali hanno visto diminuire notevolmente le vendite per la crisi...in atto una serie di investimenti di grande impatto per il nostro birrificio e per la nostra, ......per il nostro territorio dove insistono già l'ecologica, l'impianto sportivo, il cimitero e numerose abitazioni e campi coltivati. Non abbiamo ceduto quando, a pochi giorni della Conferenza...Questa somma, che sarà ripartita tra i club fondatori secondo percentuali da definire 'in base al numero definitivo di club fondatori, sara' resa disponibile attraverso adeguati strumenti di finanziam ...Secondo i promotori dell'iniziativa, l'opera ispirata al pontile di Christo sul Lago d'iseo porterebbe sul Verbano 400.000 visitatori in più nel giro di sei anni ...