Isola dei Famosi, nudo integrale di Gascoigne. Zanicchi: "Vado a letto contenta"

Mattatore dell'Isola dei Famosi è sicuramente Paul Gascoigne: ora anche nudista. Il sole lo prende così e la Zanicchi si lascia andare del tutto. All'interno di un reality show ci… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

