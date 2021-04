Isola 2021, Ilary Blasi troppo sexy per la diretta? Un dettaglio non passa inosservato (Di martedì 20 aprile 2021) . Fasciata in un lungo abito di velluto, con uno spacco vertiginoso e taglio strategio che fa intravedere il seno, la conduttrice ha lasciato il pubblico a bocca aperta. La decima puntata dell’Isola dei Famosi 2021 si apre con Ilary Blasi in versione super sexy. Uno chignon alla Eva Kant che esalta il suo viso, un abito blu elettrico in velluto, comprensivo di guanti, che la avvolge nelle sue curve da pin-up, esaltando una bellezza ormai nota, ma che lascia anche ampio spazio alla fantasia. Oltre allo spacco vertiginoso che mette in mostra le gambe, l’abito ha un taglio strategico, che va dalla vita in sù, fino alla spalla sinistra, che lascia intravedere maliziosamente la curva del seno, senza risultare in alcun modo volgare. Ma un particolare non è sfuggito, le inquadratre sulla conduttrice questa ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 20 aprile 2021) . Fasciata in un lungo abito di velluto, con uno spacco vertiginoso e taglio strategio che fa intravedere il seno, la conduttrice ha lasciato il pubblico a bocca aperta. La decima puntata dell’dei Famosisi apre conin versione super. Uno chignon alla Eva Kant che esalta il suo viso, un abito blu elettrico in velluto, comprensivo di guanti, che la avvolge nelle sue curve da pin-up, esaltando una bellezza ormai nota, ma che lascia anche ampio spazio alla fantasia. Oltre allo spacco vertiginoso che mette in mostra le gambe, l’abito ha un taglio strategico, che va dalla vita in sù, fino alla spalla sinistra, che lascia intravedere maliziosamente la curva del seno, senza risultare in alcun modo volgare. Ma un particolare non è sfuggito, le inquadratre sulla conduttrice questa ...

