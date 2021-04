Inter, la Superlega e il retroscena. Spiegate le mosse di Suning (Di martedì 20 aprile 2021) Stando al quotidiano romano infatti il fatto di aver partecipato in segreto a questo progetto spiegherebbe le mosse d i Sunig sul fronte societario. Il gruppo cinese, consapevole che avrebbe potuto ... Leggi su interdipendenza (Di martedì 20 aprile 2021) Stando al quotidiano romano infatti il fatto di aver partecipato in segreto a questo progetto spiegherebbe led i Sunig sul fronte societario. Il gruppo cinese, consapevole che avrebbe potuto ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA SUPERLEGA RIUNIONE TERMINATA IN LEGA JUVENTUS, INTER E MILAN: 'VOGLIAMO CONTINUARE IN SERIE A' #SkySport… - Gazzetta_it : Juve, Inter e Milan sommerse dai debiti. E’ piena emergenza #Superlega - ZZiliani : Cara #DAZN, le è chiaro vero che ha acquistato i diritti di una #SerieA che vedrà #Inter, #Juventus e #Milan schier… - NeroAzzurro20 : leggo tanta ipocrisia sulla questione Superlega..l’Inter ha sempre giocato in Serie A sentendosi orgogliosamente di… - paolobocciarel1 : +3 punti alla Juve per l'idea geniale della Superlega - 3 punti all'Inter per aver aderito a quell'obbrobrio della… -