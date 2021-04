Il videogioco che celebra l'era d'oro di Facebook (e la nostra nostalgia) (Di martedì 20 aprile 2021) Prima di parlare nello specifico di questo videogioco dedicato ai social network, avvisiamo chi sta leggendo che si tratta di un articolo dal forte contenuto GenX, quindi. se siete soliti usare la frase ‘Signora, Facebook è quello blu' su TikTok, forse è meglio non continuare. A meno che non siate interessati ad un momento di viaggio nel passato nostalgico, praticamente una lezione di archeologia, anche se non si tratta di uno scavo romano ma di un videogioco. Un titolo indie che si chiama Emily is Away <3 (sì, proprio così, con il ‘cuoricino’), è stato creato dallo sviluppatore Kyle Seeley, ci prende per mano e ci fa tornare indietro nel tempo. Non moltissimo, ma quanto basta. Emily is Away <3 gameplay trailer Siamo nel 2008, ormai ICQ è morta e anche MySpace non si sente tanto bene. Nel videogioco decidiamo di ... Leggi su gqitalia (Di martedì 20 aprile 2021) Prima di parlare nello specifico di questodedicato ai social network, avvisiamo chi sta leggendo che si tratta di un articolo dal forte contenuto GenX, quindi. se siete soliti usare la frase ‘Signora,è quello blu' su TikTok, forse è meglio non continuare. A meno che non siate interessati ad un momento di viaggio nel passato nostalgico, praticamente una lezione di archeologia, anche se non si tratta di uno scavo romano ma di un. Un titolo indie che si chiama Emily is Away <3 (sì, proprio così, con il ‘cuoricino’), è stato creato dallo sviluppatore Kyle Seeley, ci prende per mano e ci fa tornare indietro nel tempo. Non moltissimo, ma quanto basta. Emily is Away <3 gameplay trailer Siamo nel 2008, ormai ICQ è morta e anche MySpace non si sente tanto bene. Neldecidiamo di ...

Advertising

GianniErrera : @InMonsterland Homestuck è un fenomeno molto popolare tra i ragazzi, da quello che ho capito è partito da un videog… - heyjude_90 : @GgvfLucien Eh lui dice giocano ai videogiochi si scocciano di vedere le partite. In realtà il videogioco viene com… - SAponticelli : @jo19N26 Io voglio andare al Maradona in curva a mangiarmi una pizza con gente a caso, mettermi a parlare della for… - bonko89 : @gel_samuel Visto che la nuova competizione ha molte partite metteranno in secondo piano la c.italia e saranno fuor… - Pomarolina : Io che salgo le scalette a chiocciola che cigolano come se ci fosse qualcuno qualche scalino più in basso con la so… -

Ultime Notizie dalla rete : videogioco che Mahmood, a giugno arriva il nuovo album 'Ghettolimpo' L'album apre a un mondo dalle molteplici sfaccettature, dove ogni traccia rimanda a una sua simbologia e alla storia di un personaggio che, come nei vari livelli di un videogioco, si rivela all'...

Videogiochi per la riabilitazione dal COVID - 19, ecco EndeavorRX Uno studio utilizza il gioco EndeavorRx , che, lo scorso giugno, è diventato il primo videogioco che richiede una prescrizione per essere giocato poiché serve a curare il disturbo da deficit di ...

Evento moda dentro un videogioco, apre nuovi linguaggi - Lifestyle Agenzia ANSA Il videogioco che celebra l'era d'oro di Facebook (e la nostra nostalgia) Uno dei titoli indie attesi nel 2021 è finalmente disponibile. Si chiama Emily is Away <3 e ci riporta nel 2008, quando Facebook era all'apice del successo. E noi tutti molto più giovani. Pronti a ver ...

La corsa ai super chip di Usa e Ue: i rischi per la sicurezza nazionale dell’eccessiva dipendenza dalla fabbrica asiatica La capacità produttiva dei chip di ultima generazione è concentrata tra Taiwan e Corea del Sud. L'eccessiva dipendenza dai fornitori asiatici è un problema per l'economia e la difesa dei paesi occiden ...

L'album apre a un mondo dalle molteplici sfaccettature, dove ogni traccia rimanda a una sua simbologia e alla storia di un personaggio, come nei vari livelli di un, si rivela all'...Uno studio utilizza il gioco EndeavorRx ,, lo scorso giugno, è diventato il primorichiede una prescrizione per essere giocato poiché serve a curare il disturbo da deficit di ...Uno dei titoli indie attesi nel 2021 è finalmente disponibile. Si chiama Emily is Away <3 e ci riporta nel 2008, quando Facebook era all'apice del successo. E noi tutti molto più giovani. Pronti a ver ...La capacità produttiva dei chip di ultima generazione è concentrata tra Taiwan e Corea del Sud. L'eccessiva dipendenza dai fornitori asiatici è un problema per l'economia e la difesa dei paesi occiden ...