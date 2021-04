Il premier lo ha detto in un videomessaggio di introduzione al Global Health Summit di Roma (Di martedì 20 aprile 2021) Draghi: "Non sappiamo quando finirà la pandemia. Tre milioni di vittime e la contrazione più profonda dalla Seconda Guerra mondiale" Draghi: “Non sappiamo quando finirà la pandemia o quando arriverà la prossima” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 20 aprile 2021) Draghi: "Non sappiamo quando finirà la pandemia. Tre milioni di vittime e la contrazione più profonda dalla Seconda Guerra mondiale" Draghi: “Non sappiamo quando finirà la pandemia o quando arriverà la prossima” su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : premier detto Superlega: tutti i pro e tutti i contro Ma alla fine ha detto no. Un po' per la condizione di grazia del calcio tedesco (pubblico in ... che permette ad un Leicester qualsiasi di aver ragione dei miliardari della Premier. Non ha senso l'...

L'esperto smonta il pass: "Perché non serve" Ciccozzi però ha detto chiaramente all' Huffington Post che anche in fatto di riaperture serve ... Intanto il premier Mario Draghi ha annunciato lo scorso venerdì alcune riaperture a partire dalla data ...

Recovery plan: Draghi incontra a palazzo Chigi le parti sociali Il Sole 24 ORE Draghi: “Non sappiamo quando finirà la pandemia o quando arriverà la prossima” Mario Draghi si prepara alla Dichiarazione di Roma: "Non sappiamo quando finirà la pandemia o quando arriverà la prossima, non eravamo pronti ...

L'esperto smonta il pass: "Perché non serve" Secondo il professor Ciccozzi "un tampone eseguito 48 ore prima non dà garanzie". E riguardo alle riaperture, ha invitato alla cautela ...

