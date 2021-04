Il pass vaccinale è una sciocchezza, ma il vero problema è la sudditanza acritica (Di martedì 20 aprile 2021) Roma, 20 apr – L’idea di un documento creato dal governo e necessario a tutti noi per poterci spostare sul territorio nazionale (il cosiddetto pass vaccinale), passando da una zona di un colore ad una zona di un altro colore, è la negazione più plateale della libertà di movimento che perseguita le nostre esistenze e che pareva dovesse essere circoscritta ad un periodo temporale ben delimitato. Un controsenso evidente Lo scorso hanno sembrava fosse terminato con maggio. Poi ad ottobre, causa l’insipienza dell’allora governo, riniziò tutto daccapo e vennero immaginate motivazioni degne di un film natalizio: “Salviamo il Natale”. Adesso il governo Draghi ripropone le medesima logica carceraria tipica di uno Stato padrone adducendo come motivazione la prudenza. Ed è un controsenso in termini, poiché se il principio ispiratore di tutti ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 20 aprile 2021) Roma, 20 apr – L’idea di un documento creato dal governo e necessario a tutti noi per poterci spostare sul territorio nazionale (il cosiddetto),ando da una zona di un colore ad una zona di un altro colore, è la negazione più plateale della libertà di movimento che perseguita le nostre esistenze e che pareva dovesse essere circoscritta ad un periodo temporale ben delimitato. Un controsenso evidente Lo scorso hanno sembrava fosse terminato con maggio. Poi ad ottobre, causa l’insipienza dell’allora governo, riniziò tutto daccapo e vennero immaginate motivazioni degne di un film natalizio: “Salviamo il Natale”. Adesso il governo Draghi ripropone le medesima logica carceraria tipica di uno Stato padrone adducendo come motivazione la prudenza. Ed è un controsenso in termini, poiché se il principio ispiratore di tutti ...

