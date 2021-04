“Il fiore del Partigiano | morto per la Libertà” | così Monreale festeggerà la Liberazione

Leggi su monrealelive

(Di martedì 20 aprile 2021) “Anche quest’anno, a causa delle restrizioni, non sono previste pubbliche manifestazioni per celebrare varie ricorrenze ma la ricorrenza del 25 aprile, Festa nazionale della, non può passare inosservata e nel silenzio più assoluto”. Lo dice Biagio Cigno, responsabile del Circolo Biagio Giordano dell’Auser di, presieduto da Luigi Mazzola L’Auser di, Circolo Biagio Giordano, ha da anni adottato il monumento a esso dedicato e da anni cura lo svolgimento delle manifestazioni correlate. Pertanto, in raccordo con l’ANPI Nazionale, anziché la classica manifestazione per celebrare la ricorrenza, per quest’anno si è concordato, in rispetto alle disposizioni vigenti, d’invitare i cittadini a deporre un, nei propri comuni, sotto le targhe delle strade dedicate ad antifascisti e partigiani, nel ...