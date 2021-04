Il Covid aumenta i panofobici | 6 milioni di italiani hanno paura di tutto

(Di martedì 20 aprile 2021) Colcresce il numero di”, coloro chedi”. Secondo i dati contenuti nell’ultimo “Rapporto sulla filiera della sicurezza in Italia” di Censis e Federsicurezza, sono oltre 6le persone che, in casa o fuori, “vivono costantemente in stato d’ansia”. Tra di loro prevalgono le donne: sono quasi 5, il 17,9% della popolazione femminile complessiva. Ma sono presenti anche tra i giovani: 1,7, pari al 16,3% degli under 35. Il rapporto evidenzia anche la crescita dei casi di violenza domestica: da marzo a ottobre 2020, nei mesi del lockdown e delle restrizioni anti-, molte donne chiuse in casa sono state maggiormente esposte alla violenza di partner e ...

In un mondo completamente diverso e colpito dal- 19, riferisce una nota, gli italiani sono piu' preoccupati e piu' pessimisti, rispetto al 2019 e alla media europea. Aumentano la paura di ...C' una buona notizia: dal 29 del mesela fornitura di Pfizer Biontech, che dovrebbe ... Dove restano invece in sospeso i 14.650 anti -dell'americana Johnson&Johnson inclusi nella partita ...Vaccini, Figliuolo “target a ogni Regione”/ “Se ok Ema domani distribuzione dosi J&J”. BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: LE ULTIME NOTIZIE. In attesa del bollettino coronavirus della Lombardia, arriva ...Record di decessi in India. Lieve miglioramento in Brasile, Germania e Francia. Spagna, si pensa a un divieto di fumo all'aperto. Usa: sconsigliato viaggiare in 140 paesi del mondo.