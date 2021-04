«I tre della El Hiblu» nel limbo di Malta (Di martedì 20 aprile 2021) Sull’isola di Malta ci sono tre ragazzi che rischiano di passare tutta la vita in prigione. In Europa sono conosciuti come «i tre della El Hiblu», dal nome della nave che speravano mettesse fine ai loro problemi. Sono accusati di nove crimini, tra cui spiccano: atti di terrorismo, dirottamento e sequestro di persona con lo scopo di ricattare lo Stato. Per Amnesty International è uno dei dieci casi più importanti di richiesta di giustizia a livello mondiale. Il 25 marzo … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 20 aprile 2021) Sull’isola dici sono tre ragazzi che rischiano di passare tutta la vita in prigione. In Europa sono conosciuti come «i treEl», dal nomenave che speravano mettesse fine ai loro problemi. Sono accusati di nove crimini, tra cui spiccano: atti di terrorismo, dirottamento e sequestro di persona con lo scopo di ricattare lo Stato. Per Amnesty International è uno dei dieci casi più importanti di richiesta di giustizia a livello mondiale. Il 25 marzo … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

