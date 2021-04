Grillo nella bufera per la difesa del figlio

Advertising

NicolaPorro : ?? #Grillo offende le donne e le femministe tacciono, l’epidemiologa getta la maschera sul #coprifuoco, i pochi che… - patriziaprestip : #Grillo cerca risonanza alle sue esternazioni folli. Quella di ieri è una sorta di “excusatio non petita” espressa… - mrcfsn : RT @Libero_official: #Becchi: 'Perché si è tornati a parlare dell'inchiesta per stupro sul figlio di #Grillo? La risposta è nella guerra de… - MuredduGiovanni : RT @SecolodItalia1: Rai nella bufera. Vergogna Tg1: taglia le parole di Grillo sulla «ragazza consenziente» - witty_carat : TW // stupro Il comportamento di Grillo è criminale e deplorevole alla stregua dell’atto terribile compiuto dal fi… -

Ultime Notizie dalla rete : Grillo nella

J., di appena 19 anni, che avrebbe subito,notte tra il 15 e il 16 luglio del 2019, una violenza di gruppovilla in Costa Smeralda di proprietà di. Come si legge nelle carte della ...Le parole gravi nei confronti della magistratura e dei giornalisti e soprattutto della presunta vittima dello stupro per cui il figlio è accusato con tre ...Il segretario leghista insiste: "Ora bisogna correre sulle riaperture". E propone l'estensione dell'apertura dei locali alle 23 come nella capitale spagnola ..."Una donna deve dare sempre il consenso esplicito e può impiegare mesi per denunciare uno stupro. Grillo nel suo video cancella anni di lotte per le donne, poi ha dimostrato di avere fiducia nella mag ...