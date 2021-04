Gilles Rocca ci ricasca: nuova lite con Francesca Lodo «Ci vuole rispetto» (Di martedì 20 aprile 2021) All’Isola dei Famosi 2021, Gilles Rocca proprio non ce la fa a tenere i nervi saldi e sbotta anche contro l’amica Francesca Lodo. Scopriamo cosa è successo e la reazione della naufraga… Leggi anche: Elisa Isoardi: l’occhio bendato è una montatura? «Aveva firmato per 8 puntate» Isola dei Famosi: Gilles Rocca troppo aggressivo? La prima naufraga, ad aver accusato di... Leggi su donnapop (Di martedì 20 aprile 2021) All’Isola dei Famosi 2021,proprio non ce la fa a tenere i nervi saldi e sbotta anche contro l’amica. Scopriamo cosa è successo e la reazione della naufraga… Leggi anche: Elisa Isoardi: l’occhio bendato è una montatura? «Aveva firmato per 8 puntate» Isola dei Famosi:troppo aggressivo? La prima naufraga, ad aver accusato di...

Advertising

IsolaDeiFamosi : Tommaso e il suo debole per Gilles Rocca ?? .@tommaso_zorzi #Isola #tommasozorzi - wejirdness : RT @blogtivvu: “Gilles Rocca, verso del cane quando litigava con Fariba”: Tommaso Zorzi lo conferma ma nessuno interviene #isola #faribona… - tempoweb : 'Un gesto osceno' La marea di insulti travolge i naufraghi: cosa va in onda sull'#isola - erreesse3 : RT @heartrebel9: Io chiedo ufficialmente la squalifica di gilles rocca e di Valentina Persia, perché anche se questo è un gioco la violenza… - robertaquerald2 : RT @danielamartani: Dirò la mia su Gilles Rocca giovedì in studio in diretta #isola -