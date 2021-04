Germania, presidio Cdu appoggia Laschet per cancelleria (Di martedì 20 aprile 2021) Il presidio federale della Cdu ha deciso a larga maggioranza di appoggiare Armin Laschet nella corsa alla successione di Angela Merkel. Non è ancora una scelta ufficiale o definitiva, e la conferenza ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 20 aprile 2021) Ilfederale della Cdu ha deciso a larga maggioranza dire Arminnella corsa alla successione di Angela Merkel. Non è ancora una scelta ufficiale o definitiva, e la conferenza ...

Ultime Notizie dalla rete : Germania presidio Germania, presidio Cdu appoggia Laschet per cancelleria Al termine di una riunione di oltre sei ore, Laschet ha ottenuto il 77,5% dei voti del presidio del partito, con 31 preferenze a suo favore. Solo 9 membri si sono schierati con Soeder, mentre 6 sono ...

