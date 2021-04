Gemitaiz contro Beppe Grillo sul caso del figlio indagato per stupro | “Ti devi levare dal ca**o”

Leggi su optimagazine

(Di martedì 20 aprile 2021)con una dura posizione. Poche parole, scritte in romanesco, compaiono nelle stories del rapper per commentare ildi Ciro,del capo del Movimento 5 Stelle, che ad oggi risultaperdi gruppo. IlCiroCiro, insieme a 3 amici, èperdi gruppo dalla procura di Tempio Pausani (Sassari) ai danni di una ragazza 19enne conosciuta al Billionaire durante le vacanze estive del 2019. Teatro della violenza sessuale sarebbe stata la villa dia Porto Cervo.è al centro delle polemiche per un ...