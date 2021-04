Garofano | «La violenza di genere  una ferita sociale mai rimarginata»

Leggi su panorama

(Di martedì 20 aprile 2021) Femminicidio, stalking esulle donne: come la pandemia ha mutato commissione dei reati e sentire dell'opinione pubblica. Le statistiche sono impietose: come riportato dal VII Rapporto Eures sul "Femminicidio in Italia", dello scorso novembre, che ha comparato le cifre dei primi 10 mesi del 2020 con lo stesso periodo del 2019, durante i mesi del primo lockdown l'80,8% delle vittime conviveva con il proprio assassino. «Nel nostro Paese, ogni 12 secondi, una donna è vittima di, sia fisica che morale, e ne viene uccisa una ogni tre giorni. Le donne appaiono come prede fin troppo facili da essere avvicinate e costrette a subire un ampio ventaglio di violenze, da quelle psicologiche a quelle fisiche, appunto, sino a soccombere spesso nei modi più macabri». Lucianospiega a Panorama.it come molte delle vittime dei ...