Felicissima Sera | gli ospiti della seconda serata in onda venerdì

(Di martedì 20 aprile 2021): ecco glidel duo comico Pio e Amedeo per lapuntata del loro show in23 aprileandrà in23 aprile alle 21:30 su Canale 5 con una scoppiettanteta. Ecco i nomi deglidel noto duo comico Pio e Amedeo: i cantautori Claudio Baglioni, Achille Lauro, Malika Ayane e Aleandro Baldi; l’astronauta Umberto Guidoni; il comico e attore Francesco Pannofino e l’ex calciatore, simboloRoma, Francesco Totti. Ad annunciare il lungo elenco di attesissimigli stessi conduttori, che non vedono l’ora si tornare ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Felicissima Sera

Dopo aver dato inizio alla sua trasmissione Avanti un altro! Pure di, Paolo Bonolis ha ... "Io sono!" ha risposto la donna non curante delle parole di Bonolis.Il motivo? Tutto nasce dopo queste parole di Pio e Amedeo durante il loro programma '' in onda su Canale 5: 'Ormai non si può più dire niente'. Concludendo: 'E persone che non avevano ...La bellissima conduttrice di Dazn ha ricevuto il tapiro da Valerio Staffelli e ha parlato del matrimonio con l'attore Can Yaman. Scopri cosa ha detto ...Da giorni circolano voci sulla loro rottura, ma la giornalista sportiva assicura: "Il matrimonio non è saltato" ...