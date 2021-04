Eutanasia, depositato in Cassazione il referendum per renderla legale (Di martedì 20 aprile 2021) L’Associazione Luca Coscioni questa mattina ha depositato in Cassazione il quesito del referendum per rendere legale l’eutanasia in Italia. Erano presenti, tra gli altri, Marco Cappato, l’avvocato Filomena Gallo, Mina Welby, Marco Perduca e Rocco Berardo, insieme a rappresentanti del Comitato promotore e ai familiari di chi ha vissuto da vicino il dramma del divieto sulle scelte di fine vita. Leggi su dire (Di martedì 20 aprile 2021) L’Associazione Luca Coscioni questa mattina ha depositato in Cassazione il quesito del referendum per rendere legale l’eutanasia in Italia. Erano presenti, tra gli altri, Marco Cappato, l’avvocato Filomena Gallo, Mina Welby, Marco Perduca e Rocco Berardo, insieme a rappresentanti del Comitato promotore e ai familiari di chi ha vissuto da vicino il dramma del divieto sulle scelte di fine vita.

Advertising

Piu_Europa : Insieme ad altre organizzazioni politiche e all’@ass_coscioni, #PiuEuropa ha depositato il quesito referendario per… - LauriaPiu : RT @Radicali: Insieme all'@ass_coscioni oggi #20aprile abbiamo depositato in Cassazione il quesito referendario per depenalizzare l'#eutan… - agn_bai : RT @Radicali: Insieme all'@ass_coscioni oggi #20aprile abbiamo depositato in Cassazione il quesito referendario per depenalizzare l'#eutan… - AntonellaSquil4 : RT @Radicali: Insieme all'@ass_coscioni oggi #20aprile abbiamo depositato in Cassazione il quesito referendario per depenalizzare l'#eutan… - iervolino_m : RT @Radicali: Insieme all'@ass_coscioni oggi #20aprile abbiamo depositato in Cassazione il quesito referendario per depenalizzare l'#eutan… -