Estrazioni Lotto e Superenalotto martedì 20 aprile 2021 | nessun 6 né 5+

(Di martedì 20 aprile 2021)dele del Superenadi oggi20in diretta: chi vincerà? Cresce l’attesa per l’estrazione di oggi,20, con il jackpot che continua a crescere ed adesso è da quasi 140 milioni di euro: qualche fortunato riuscirà a portarsi a casa il ricco premio? Di seguito, i numeri vincenti dell’estrazione odierna, aggiornati a partire dalle 20.Superenadi oggi 20Numeri vincenti: 1 32 48 58 68 75Numero Jolly: 59Numero Superstar: 10 Superena, probabilità di vincita Come sempre, ricordiamo che la probabilità di vincita per il premio di categoria maggiore del ...

E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI DELLEDI OGGI Numeri vincenti pere 10eLotto completano in questa serata ledei giochi numerici aggiungendosi al Superenalotto che ha svelato il cammino per giungere al proprio ...e Superenalotto/di oggi e 10eLotto, 20 aprile: numeri vincenti! SIMBOLOTTO DOPO, I RITARDATARI Tra gli aspetti di maggior interesse per coloro che da più tempo hanno preso ...Nessun "6" nè "5+1" nell'estrazione del Superenalotto di oggi martedì 20 aprile 2021. A vincere sono i giocatori che hanno centrato il "5": sono sette e portano a casa 29 mila euro ciascuno. Il jackpo ...