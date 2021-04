Emissioni diesel - Stellantis | gli Stati Uniti denunciano altri manager italiani

(Di martedì 20 aprile 2021) Il dipartimento di Giustizia degliha presentato una denuncia contro duedel grupponel quadro dell'inchiesta penale sulla manipolazione delledei veicolicommercializzati negli anni scorsi dalla Fiat Chrysler. Si tratta, secondo quanto comunicato dal dicastero di Washington, di Sergio Pasini e Gianluca Sabbioni, due dirigenti di FCA Italy, finiti nel registro degli indagati per il loro presunto ruolo in una frode ai danni delle autorità di vigilanza statunitensi. False dichiarazioni. Pasini e Sabbioni sono accusati di cospirazione (insieme a Emanuele Palma, arrestato due anni fa) per aver fornito dichiarazioni "false e fuorvianti" sui sistemi di controllo dellee dei consumi di oltre ...

'Siamo fieri di poter fornire i nostri mezzi alimentati a Bio - Lng, un combustibile proviene da fonti 100% rinnovabili in grado di abbattere in maniera significativa le...La procura federale degli Stati Uniti ha avanzato una denuncia per frode ai danni di due manager del nuovo gruppo per l'inchiesta sulle emissioni diesel falsificate ...