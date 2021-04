Di Gregorio PD su vicenda Ilva | “Ideologici sono anni di ritardi e continui rinvii”

Leggi su tarantinitime

(Di martedì 20 aprile 2021) “NellaTaranto, le proroghe, i, le leggi che si adeguano all’industria e non viceversa. Ideologico è ignorare l’urlo di una comunità stanca di una fabbrica al collasso. Ideologico è trascurare studi scientifici e dati epidemiologici. Ideologico è considerare il Pil più di ogni altra cosa. Ideologico è decidere per una città mentre in tutto il Paese si urla: prima la salute”.Queste le parole del consigliere regionale Pd, Vincenzo Di. “Taranto dovrà farcela da sola – continua – dovrà condurre la sua battaglia per il superamento di un modello industriale inquinante e obsoleto. Non è una scelta, ma un dato di fatto. La sedicente transizione ecologica del Governo, fino a questo momento, non è ...