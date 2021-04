(Di martedì 20 aprile 2021) Ledi- Le ali del, che torna mercoledì 21alle 16:35 su Canale 5, vedonoalle prese con qualcosa di nuovo da imparare.- Le ali deltorna con la puntata di mercoledì 21su Canale 5 alle 16:35. Nelleè decisa a fare il grande passo, ma ha biprima di imparare molte cose. Nonostante i suoi genitori non abbiano reagito come sperato alla notizia della sua partenza, e soprattutto alla notizia ufficiale del ritorno di fiamma con Can, la Aydin non si scoraggia e pensa di partire comunque. Ma prima di affrontare il viaggio, vuole imparare i rudimenti della navigazione e ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 21 aprile 2021: Can diventa l'insegnante di Sanem… - Elda72611968 : RT @CClub1989: La puntata di ieri pomeriggio di Daydreamer – Le Ali del Sogno ha ottenuto un ascolto medio di 1.907.000 spettatori pari al… - Ali_jax_hiphop : Mi mancherà #DayDreamer E soprattutto mi mancheranno loro??? - Ali_jax_hiphop : La mia canzone del cuore??? #DayDreamer - POPCORNTVit : Daydreamer - Le Ali del Sogno, anticipazioni 21 aprile: Can organizza una sorpresa per Sanem -

Ultime Notizie dalla rete : Daydreamer ali

Mediaset Play

... precisamente nella trasmissione Ogni Mattina il giornalista Santo Pirrotta ha parlato della storia d'amore tra la conduttrice siciliana e il protagonista della soap opera- ledel ...Dopo la perdita di memoria avvenuta a causa di un tragico incidente automobilistico , Can non saprà più chi è Sanem: questo è il punto da cui prendono il via le anticipazioni di- Ledel sogno riguardanti le puntate che andranno in onda dal 26 al 30 aprile su Canale 5. La minore delle sorelle Aydin farà di tutto per far recuperare i ricordi all'uomo che ama ma ...Nell'episodio di DayDreamer - Le ali del sogno in onda martedì 20 aprile su Canale 5, In vista del viaggio in barca alle Galapagos, Sanem chiede a Can di insegnarle le basi della ...DayDreamer Le ali del sogno/ Anticipazioni puntata 19 aprile: Leyla vuole mollare. DayDreamer Le ali del sogno, dove siamo rimasti. Nelle ultime puntate di Daydreamer Le ali del Sogno, Can e Sanem son ...