Covid, Ema: 'Legame tra eventi rari e vaccino Johnson&Johnson chiaro e forte' (Di martedì 20 aprile 2021) Esiste 'un'associazione forte e chiara tra la vaccinazione' col siero di Johnson&Johnson e i casi molto rari di trombosi cerebrale. Lo ha chiarito la presidente della commissione di farmacovigilanza ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 20 aprile 2021) Esiste 'un'associazionee chiara tra la vaccinazione' col siero di Johnson&Johnson e i casi moltodi trombosi cerebrale. Lo ha chiarito la presidente della commissione di farmacovigilanza ...

Advertising

SkyTG24 : L'#Ema non impone limitazioni per il vaccino J&J - petergomezblog : Covid, vaccino Johnson&Johnson come Astrazeneca. Ema: “Possibili eventi rari. Nessuna limitazione all’uso” - SkyTG24 : L'#Ema non impone limitazioni per il #vaccino J&J ma riconosce 'possibili' legami di causa-effetto tra il vaccino e… - notiziedalraimo : #Covid, via libera dall'#EMA al vaccino #JohnsonandJohnson - NuovaScintilla : RT @Avvenire_Nei: Covid. Vaccini, ecco gli obiettivi quotidiani per ogni Regione -