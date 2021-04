Covid: Calenda, ‘governo commissari Puglia, situazione fuori controllo’ (Di martedì 20 aprile 2021) Roma, 20 apr. (Adnkronos) – “La situazione in Puglia è chiaramente fuori controllo. Emiliano chiede di riaprire contro ogni dato che li colloca in zona rossa. Gli ospedali sono in affanno e sui vaccini abbiamo visto le più stravaganti categorie. Il Governo dovrebbe considerare di commissariare la Regione”. Lo scrive su twitter Carlo Calenda. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 20 aprile 2021) Roma, 20 apr. (Adnkronos) – “Lainè chiaramentecontrollo. Emiliano chiede di riaprire contro ogni dato che li colloca in zona rossa. Gli ospedali sono in affanno e sui vaccini abbiamo visto le più stravaganti categorie. Il Governo dovrebbe considerare diare la Regione”. Lo scrive su twitter Carlo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

