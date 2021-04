Covid: Brasile, Youtube rimuove video di Bolsonaro (Di martedì 20 aprile 2021) Youtube ha rimosso un video in cui il presidente brasiliano difendeva l'uso dell'idrossiclorochina contro il Covid - 19, un farmaco antimalarico giudicato inefficace per il coronavirus dalla comunità ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 20 aprile 2021)ha rimosso unin cui il presidente brasiliano difendeva l'uso dell'idrossiclorochina contro il- 19, un farmaco antimalarico giudicato inefficace per il coronavirus dalla comunità ...

