Covid | 1670 nuovi positivi in Lombardia | 108 in provincia di Bergamo

(Di martedì 20 aprile 2021) A fronte di 46.901 tamponi effettuati, sono 1.670 i(3,5%). I guariti/dimessi sono 2.816. I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 46.901 (di cui 20.864 molecolari e 26.037 antigenici) totale complessivo: 9.022.749 – icasi: 1.670 (di cui 72 ‘debolmente’) – i guariti/dimessi totale complessivo: 693.524 (+2.816), di cui 4.183 dimessi e 689.341 guariti – in terapia intensiva: 675 (-33) – i ricoverati non in terapia intensiva: 4.639 (+16) – i decessi, totale complessivo: 32.386 (+67) Icasi per: Milano: 454 di cui 200 a Milano città;: 108; Brescia: 174; Como: 194; Cremona: 30; Lecco: 53; Lodi: 36; Mantova: 69; Monza e Brianza: 129; Pavia: 78; Sondrio: 11; Varese: 291.

A Milano 454 nuovi casi, i dati della Regione Sono 1.670 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 20 aprile. Nella tabella si fa riferimento ad altri 67 morti. Nelle ...Più di 45mila tamponi effettuati pernuovi contagi, pari al 3,5 per cento. E' il rapporto odierno di Regione Lombardia. Scendono i posti occupati nelle terapie intensive 675 ( - 33), ancora 67 decessi per un totale di quasi 33mila ...Ecco il bollettino Covid di oggi 20 aprile: in Lombardia, a fronte di 46.901 tamponi effettuati, sono 1.670 i nuovi positivi (3,5%). I guariti/dimessi sono 2.816. In calo in regione i ricoveri in tera ...Il report di martedì 20 aprile fornito dalla Regione. I tamponi effettuati sono stati 46.901 e la percentuale dei positivi in rapporto è del 3,5. La provincia di Milano+ 454 ...