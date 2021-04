Coprifuoco posticipato dal 26 aprile? Il punto sull'ipotesi (Di martedì 20 aprile 2021) Il Coprifuoco ci sarà anche nel nuovo decreto che andrà in vigore a partire dal 26 aprile. Non ci sono dubbi rispetto al fatto che il divieto di circolare nelle ore notturne resterà, ma semmai il potenziale dibattito all'opportunità che possa avere inizio con un ritardo rispetto all'attuale tabella di marcia. Come è noto, al momento, non si può stare in giro dalle 22 alle 5 senza comprovati motivi di lavoro, salute o necessità. Coprifuoco, cosa succede dal 26 aprile? Il 26 aprile rappresenta la data in cui le attività di ristorazione potranno tornare ad operare in loco, a patto che dispongano di tavoli all'aperto. Lo potranno fare nelle regioni in zona gialla ed anche di sera, rispettando ovviamente quelle che sono le regole. Il dibattito rispetto all'opportunità che il divieto di circolazione ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 20 aprile 2021) Ilci sarà anche nel nuovo decreto che andrà in vigore a partire dal 26. Non ci sono dubbi rispetto al fatto che il divieto di circolare nelle ore notturne resterà, ma semmai il potenziale dibattito all'opportunità che possa avere inizio con un ritardo rispetto all'attuale tabella di marcia. Come è noto, al momento, non si può stare in giro dalle 22 alle 5 senza comprovati motivi di lavoro, salute o necessità., cosa succede dal 26? Il 26rappresenta la data in cui le attività di ristorazione potranno tornare ad operare in loco, a patto che dispongano di tavoli all'aperto. Lo potranno fare nelle regioni in zona gialla ed anche di sera, rispettando ovviamente quelle che sono le regole. Il dibattito rispetto all'opportunità che il divieto di circolazione ...

Advertising

numerodiec1 : Il coprifuoco va eliminato non posticipato, brutto panzone. - fisco24_info : Il favorito all'Oscar 'Mank' riapre dal 26 le sale italiane: Occhipinti 'pronti e sicuri, speriamo in coprifuoco po… - infoitinterno : Dall'autocertificazione per gli spostamenti tra regioni al coprifuoco posticipato: pressing sul governo - Tribonacci1 : RT @GandolfoDomini1: Ora propongono il #coprifuoco posticipato alle 24... Perché il #Covid si sveglia più tardi d'estate! ?? Come si fa a no… - CarloCiuffoni : @RobertoRedSox Premesso che non sono d'accordo sul coprifuoco, penso che sia semplicemente un deterrente per ridurr… -