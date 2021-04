Controlli del Viminale sulle riaperture e Meloni sbraita: 'Pensino ai clandestini' (Di martedì 20 aprile 2021) Ogni momento è buono per rivendicare la sua politica fatta di urla e attacchi. La capa di Fratelli d'Italia, continua a sbraitare e cavalcare la protesta contro qualsiasi tipo di misura presa dal ... Leggi su globalist (Di martedì 20 aprile 2021) Ogni momento è buono per rivendicare la sua politica fatta di urla e attacchi. La capa di Fratelli d'Italia, continua are e cavalcare la protesta contro qualsiasi tipo di misura presa dal ...

Advertising

danielsun2021mi : RT @valy_s: #COVID19 In vista delle “riaperture”del 26/04, #Lamorgese annuncia che disporrà CONTROLLI RIGIDI verso i pericolosi CRIMINALI… - g_zerbato : RT @valy_s: #COVID19 In vista delle “riaperture”del 26/04, #Lamorgese annuncia che disporrà CONTROLLI RIGIDI verso i pericolosi CRIMINALI… - marisavillani : RT @MassiMaselli: Ma come si fa a credere che spostando il coprifuoco dalle 22 alle 23 si eviterà l'aumento del contagio? Come se il virus… - Anna_Scavuzzo : Via Vaiano Valle, i controlli delle forze dell'ordine, le attività del Comune di Milano, l'intervento della Polizia… - gattotattoo : RT @valy_s: #COVID19 In vista delle “riaperture”del 26/04, #Lamorgese annuncia che disporrà CONTROLLI RIGIDI verso i pericolosi CRIMINALI… -