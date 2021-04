Consegnato Tapiro a Diletta Leotta | con Can Yaman è già finita? «Non è saltato il matrimonio»

(Di martedì 20 aprile 2021) Questa sera, 20 aprile 2021, a “Striscia la notizia” Valerio Staffelli consegnerà ild’oro a, volto di spicco di Dazn, giornalista e conduttrice sportiva. La splendida 29enne siciliana è stata “attapirata” dopo che diversi siti hanno diffuso la notizia della presunta fine della storia d’amore con il bel tenebroso Can. Non si tratta del primo tentativo dello staff di Antonio Ricci di intercettare la giovane… leggi anche l’articolo —> Can, vita privata e carriera dell’amato attore turcoe Cansi sono lasciati? Il “” di «Striscia La Notizia» Già in una precedente occasione Valerio Staffelli aveva tentato di recapitare un...

In arrivo per Diletta Leotta il sestod'Oro di Striscia la Notizia . L'ambito 'riconoscimento'da Valerio Staffelli , il popolare e storico inviato del Tg satirico di Antonio Ricci , ha deciso di consegnare la ...Oggi Valerio Staffelli haunalla conduttrice e le ha chiesto un commento du questi rumor insistenti. La Leotta ha spiegato che il matrimonio non è saltato ed ha aggiunto che l'...Un gossip nel gossip. Grande impresa dalla coppia più chiacchierata nel web: Can Yaman lascia Instagram e Diletta Leotta riceve un bel tapiro crisi amorosa. “Sono felice” avrebbe detto a Striscia la N ...Diletta Leotta, Tapiro di Striscia la Notizia: "Matrimonio con Can Yaman? Non è saltato, storia è vera", la consegna di Valerio Staffelli.