Ci voleva la Superlega del calcio per capire che i più forti schiacciano tutti? (Di martedì 20 aprile 2021) Lo schema che sta dietro la Superlega è chiaro: i più forti si uniscono e vogliono comandare su tutti per prendersi e spartirsi diritti sportivi -e non solo-. La notizia della nascita di quella che dovrebbe diventare la nuova competizione sportiva ha sollevato un polverone che sta facendo discutere il mondo intero. Molte persone si dichiarano indignate e temono che questo rappresenti il salto nel vuoto che porterà alla fine del calcio. Tutta ipocrisia. Ciò che sta accadendo nel mondo calcistico non rappresenta nulla di nuovo, anzi. È la stessa identica dinamica che si ripete oramai in ogni spazio e ad ogni livello dei contesti sociali dentro cui siamo immersi: una banca d’affari forte finanzia ciò che l’emergenza Covid ha rovinato. Ed è esattamente questo che sembra essersi radicato nell’opinione pubblica, l’idea ... Leggi su ilparagone (Di martedì 20 aprile 2021) Lo schema che sta dietro laè chiaro: i piùsi uniscono e vogliono comandare super prendersi e spartirsi diritti sportivi -e non solo-. La notizia della nascita di quella che dovrebbe diventare la nuova competizione sportiva ha sollevato un polverone che sta facendo discutere il mondo intero. Molte persone si dichiarano indignate e temono che questo rappresenti il salto nel vuoto che porterà alla fine del. Tutta ipocrisia. Ciò che sta accadendo nel mondo calcistico non rappresenta nulla di nuovo, anzi. È la stessa identica dinamica che si ripete oramai in ogni spazio e ad ogni livello dei contesti sociali dentro cui siamo immersi: una banca d’affari forte finanzia ciò che l’emergenza Covid ha rovinato. Ed è esattamente questo che sembra essersi radicato nell’opinione pubblica, l’idea ...

Advertising

mic22p : RT @GolDiTacco: #Agnelli ha ottenuto quello che voleva. Adesso? #SuperLega #Agnelli #UEFA Agnelli sorride, nasce la SuperLega. Ma ride ben… - diego_tvl : @ParticipioPart Il problema è che lui volesse la SuperLega. Questa o non questa, lui la voleva. Spero non si lasci… - LuigiLiccardo6 : RT @Torrenapoli1: Credo che AdL non intervenga e si stia divertendo ad osservare sta pantomima Lui voleva la SuperLega non in questo senso… - LuigiTironel7 : @CalamaiLuca Non conosce la storia Berlusconi lo voleva fare con mendoza e poi tradisce la sua antijuventinità mili… - GolDiTacco : #Agnelli ha ottenuto quello che voleva. Adesso? #SuperLega #Agnelli #UEFA Agnelli sorride, nasce la SuperLega. Ma… -