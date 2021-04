Ceferin sul Fair Play Finanziario: «Non sarà cancellato, ma…» (Di martedì 20 aprile 2021) Nel corso del Congresso UEFA, il Presidente Ceferin è intervenuto per chiarire la questione Fair Play Finanziario Tocca al Presidente Ceferin fare luce sul Fair Play Finanziario che continua a far discutere. Durante il Congresso UEFA di Montreax ecco le sue parole: Non verrà cancellato il Fair Play Finanziario, ma dovremo correggere la rotta e alcune ingiustizie che in talune circostanze si sono verificate. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 aprile 2021) Nel corso del Congresso UEFA, il Presidenteè intervenuto per chiarire la questioneTocca al Presidentefare luce sulche continua a far discutere. Durante il Congresso UEFA di Montreax ecco le sue parole: Non verràil, ma dovremo correggere la rotta e alcune ingiustizie che in talune circostanze si sono verificate. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

MatteoCiru : Ceferin sul piede di guerra. - canyoureeves : RT @MaxNerozzi: Lasciamo perdere il cosa, ma sul come, #FlorentinoPerez - #ceferin 3-0. #Superleague - JJGurioli : RT @MaxNerozzi: Lasciamo perdere il cosa, ma sul come, #FlorentinoPerez - #ceferin 3-0. #Superleague - AdriJuve64 : RT @MaxNerozzi: Lasciamo perdere il cosa, ma sul come, #FlorentinoPerez - #ceferin 3-0. #Superleague - AApache10 : @dayfootball1981 Non credo..devono prendere una posizione..scomoda in tutte le maniere...Ceferin a prescindere sarà… -