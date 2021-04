BTP Futura, raccolti 1,39 miliardi di euro nel secondo giorno (Di martedì 20 aprile 2021) (Teleborsa) – Dopo gli oltre 2,28 miliardi di euro raccolti nel primo giorno, la terza emissione del BTP Futura – titolo che sostiene la campagna vaccinale e offre rendimenti legati al tasso di crescita del PIL – ha totalizzato richieste retail pari a 1,39 miliardi di euro nel secondo giorno di collocamento, pari a oltre 35 mila ordini. Se si sommano gli importi raccolti nelle prime due giornate di collocamento (terminerà venerdì 23 aprile alle 13, salvo chiusura anticipata) si arriva alla somma di 3,67 miliardi di euro. Se si prende come paragone la seconda emissione del BTP Futura di novembre 2020, l’importo raccolto ad aprile 2021 è leggermente inferiore: in ... Leggi su quifinanza (Di martedì 20 aprile 2021) (Teleborsa) – Dopo gli oltre 2,28dinel primo, la terza emissione del BTP– titolo che sostiene la campagna vaccinale e offre rendimenti legati al tasso di crescita del PIL – ha totalizzato richieste retail pari a 1,39dineldi collocamento, pari a oltre 35 mila ordini. Se si sommano gli importinelle prime due giornate di collocamento (terminerà venerdì 23 aprile alle 13, salvo chiusura anticipata) si arriva alla somma di 3,67di. Se si prende come paragone la seconda emissione del BTPdi novembre 2020, l’importo raccolto ad aprile 2021 è leggermente inferiore: in ...

Advertising

MarcoD82 : E te credo che il BTP Futura sta facendo il botto, con le previsioni di crescita del Pil post pandemia mi pare ovvio #btpfutura - weijgenberger : Btp Futura: luci e ombre dell'obbligazione pubblica a 16 anni che finanzia le spese per la pandemia e i vaccini… - LeFonti_Group : Lunedì 19 aprile 2021 ha preso il via la terza emissione del #BTP #Futura, il titolo di stato proposto dal Minister… - VitoLops : BTp Futura 3, qualche ragionamento a Market Talk - Interismo4 : ?? Dopo circa 5 ore dalla seconda giornata di collocamento del BTP FUTURA sono arrivate richieste per 1 miliardo di… -