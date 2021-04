Bozzetti - La hypercar a idrogeno della Mercedes immaginata da un lettore

Leggi su quattroruote

(Di martedì 20 aprile 2021) Un'auto a, con le forme di unamozzafiato e l'inconfondibile Stella di Stoccarda: è quanto immaginato da un nostrodi Roma, Fabio Raparelli, con questi disegni di un'ipotetica concept. La scelta dell'autore, che ritiene quella delle celle a combustibile la soluzione ottimale per compensare l'autonomia ancora limitata delle batterie delle auto elettriche, è ricaduta sul marchio tedesco quale emblema di eleganza e stile" ma anche di "innovazione, ci spiega in una mail. Una passione per il disegno. Sebbene lavori nel settore bancario, l'autore non ha mai abbandonato il sogno di diventare un car designer, tanto da aver conseguito nel 2020 un master in disegno automotive (e, successivamente, in yacht design) alla la Made in Italy SchoolCapitale. In ogni caso, la ...