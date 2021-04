Beppe Grillo difende il figlio dall’accusa di stupro: “Bugie, arrestate me”. Spunta una seconda ragazza (Di martedì 20 aprile 2021) Beppe Grillo difende il figlio dall’accusa di stupro: “Bugie, arrestate me”. Beppe Grillo ha difeso in un video pubblicato sul suo blog il figlio Ciro e i suoi tre amici accusati di violenza sessuale avvenuta nel 2019 nei confronti di una studentessa. “Non è vero niente. arrestate me” ha detto nel corso del filmato. Nel frattempo Spunta l’ipotesi di una seconda ragazza violentata. Beppe Grillo si è espresso sulla vicenda giudiziaria che ha coinvolto il figlio Ciro: non vi sarebbe stata alcuna violenza sessuale secondo il garante del Movimento 5 Stelle. “Ormai sono due anni che questa ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 20 aprile 2021)ildi: “me”.ha difeso in un video pubblicato sul suo blog ilCiro e i suoi tre amici accusati di violenza sessuale avvenuta nel 2019 nei confronti di una studentessa. “Non è vero niente.me” ha detto nel corso del filmato. Nel frattempol’ipotesi di unaviolentata.si è espresso sulla vicenda giudiziaria che ha coinvolto ilCiro: non vi sarebbe stata alcuna violenza sessuale secondo il garante del Movimento 5 Stelle. “Ormai sono due anni che questa ...

StefanoFeltri : Il video di Beppe Grillo è incredibile. Un leader politico interferisce, urlando come un ossesso, in una inchiesta… - gaiatortora : Giustizia e informazione caro @beppe_grillo esattamente quei temi che invece di affrontare con buonsenso hai alimen… - beppe_grillo : Giornalisti o giudici? - Rosaria94182979 : @aldotorchiaro @sardikus @beppe_grillo Leggermente? - patriziadegioia : RT @McEnrie: @beppe_grillo Quando era Ministro della Giustizia, il buon @AlfonsoBonafede ha chiarito che gli innocenti non vanno in carcere… -