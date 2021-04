Barbara D’Urso | l’annuncio nostalgico su Instagram | “Mi piange il cuore” VIDEO

Leggi su kontrokultura

(Di martedì 20 aprile 2021)in grosse difficoltà a Mediaset Nelle ultime settimaneè finita al centro dell’attenzione mediatica per i presunti ridimensionamenti che Mediaset le avrebbe imposto. Al timone di tre programmi televisivi da oltre tre anni, un mese fa i vertici del Biscione gli hanno chiuso in anticipo Live Non è laper L'articolo proviene da KontroKultura.