Amici 20, l’ultimo saluto di Martina Miliddi e Aka7even in lacrime (Di martedì 20 aprile 2021) Nella scuola di Amici 20 c’è stato l’abbraccio d’addio tra Martina Miliddi e Aka7even, dopo un momento di freddezza avutosi tra loro a seguito dell’eliminazione della ballerina. Ha fatto discutere l’indifferenza iniziale mostrata dal cantante verso la storica fiamma nella scuola, subito dopo aver ricevuto il verdetto dell’uscita dal serale. A rompere il ghiaccio tra i due storici piccioncini è stata Martina, che ha voluto rivolgere un ultimo abbraccio ad Aka7even prima di lasciare la scuola, facendo così sciogliere lui in un mare di lacrime. Un pianto che è poi proseguito in assenza di Martina, insieme ad una compagna di studio avuta in comune tra i due “forse” ex. Intanto si vocifera che dietro la freddezza iniziale del cantante possa esserci una ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 20 aprile 2021) Nella scuola di20 c’è stato l’abbraccio d’addio tra, dopo un momento di freddezza avutosi tra loro a seguito dell’eliminazione della ballerina. Ha fatto discutere l’indifferenza iniziale mostrata dal cantante verso la storica fiamma nella scuola, subito dopo aver ricevuto il verdetto dell’uscita dal serale. A rompere il ghiaccio tra i due storici piccioncini è stata, che ha voluto rivolgere un ultimo abbraccio adprima di lasciare la scuola, facendo così sciogliere lui in un mare di. Un pianto che è poi proseguito in assenza di, insieme ad una compagna di studio avuta in comune tra i due “forse” ex. Intanto si vocifera che dietro la freddezza iniziale del cantante possa esserci una ...

