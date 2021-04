Amazon si chiama fuori dalla Super Lega

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 20 aprile 2021) Non è stato Dazn, non è stato. Sembra che non ci sia alcun grande partner che – recentemente – ha mostrato interesse nel mondo dei diritti televisivi dietro al progetto della. Una dichiarazione ufficiale sembra aver chiuso qualsiasi tipo di possibilità che Prime potesse entrare in qualche modo nella partita giocata dai 12soci fondatori. La dichiarazione disullasembra essere abbastanza netta. LEGGI ANCHE > È lo streaming che sta permettendo la rivoluzione dellasulla: è totalmente contrario Ogni giorno che passa si aggiunge un tassello in più su questa vicenda esplosa all’improvviso. E...