Zaia: "Scuola in presenza al 100% con capienza dei mezzi al 50%? Impossibile" (Di lunedì 19 aprile 2021) VENEZIA – Il Governo deve "mettere mano al tema delle scuole e dei trasporti", perché pensare di riportare la presenza in classe al 100% mantenendo la capienza dei mezzi pubblici al 50% non è possibile. Lo sostiene il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, che spiega: "abbiamo dovuto aggiungere 500 mezzi per riuscire a gestire la didattica in presenza al 50%", e per portarla al 100% "bisognerebbe raddoppiare i mezzi ma non ci sono. Ce ne servirebbero almeno altri mille. Non ci poniamo neanche il problema delle risorse, perché non ci sono i mezzi sul mercato". Quindi "non si può far niente in questa fase, le soluzioni non sono molte: o si prevedono ingressi scaglionati, con le difficoltà del caso, o si riduce la presenza in classe o la si rende facoltativa con un sistema misto", conclude Zaia. Alzare la capienza sui mezzi non è invece una possibilità secondo Zaia. "La vedo molto difficile come possibilità", conclude. "Attendiamo un confronto con il Governo insieme agli enti locali, spero sia questione di ore, non di giorni". "CHI AMA IL COPROFUOCO? NESSUNO"

