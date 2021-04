Vera Gedroits | perché Google le dedica un doodle

Advertising

Agenzia_Ansa : Google dedica un doodle a Vera Gedroits: prima donna chirurgo in Russia e tra le prime al mondo #ANSA - bruna_tardini : IL POST, MONDO, LUNEDi' 19 APRILE 2021 :: Chi era Vera Gedroits, protagonista del doodle di oggi - startup_italia : La donna dei record. E' stata anche la prima donna professoressa di chirurgia e la prima donna a prestare servizio… - UmbertoManuelCa : 151° anniversario della nascita di Vera Gedroits - toscanatoday : di BEATRICE BARDELLI - Vera Gedroits, nata il 19 aprile 1870 fa, è stata la prima donna chirurgo in Russia e tra le… -

, pioniera della chirurgia russa, la protagonista a 151 anni dalla sua nascita del doodle di Google. È stata la prima chirurga a operare sui campi di battaglia , prima professoressa di ...protagonista odierna del doodle di Google, continua a incuriosire il popolo del web, anche per il suo status di semi - carneade che non rende pienamente giustizia al suo straordinario ...É Vera Gedroits, pioniera della chirurgia russa, la protagonista a 151 anni dalla sua nascita del doodle di Google. È stata la prima chirurga a operare sui campi di battaglia, prima professoressa di c ...Google celebra Vera Gedroits con un doodle nel centocinquatesimo anniversario della nascita del chirurgo donna più celebre della storia ...