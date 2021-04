Temptation Island 2021, Rosa e Deddy nel cast? La bomba che scuote Amici 20 (Di lunedì 19 aprile 2021) In questo periodo sono in atto i provini per Temptation Island 2021. Come già anticipato in precedenza, il reality show sarà caratterizzato dalla presenza sia di personaggi famosi che non. Tra quelli appartenenti alla prima categoria sono spuntate diverse indiscrezioni. Ad ogni modo, quella più entusiasmante che sta circolando nelle ultime ore riguarda due protagonisti di Amici 20. Le persone in questione sono Rosa Di Grazia e Deddy. I due hanno fatto sognare i telespettatori del programma, pertanto, non è escluso che possano cimentarsi nell’avventura del reality show incentrato sulle tentazioni. Vediamo tutto quello che è emerso fino a questo momento. L’amore nato ad Amici 20 tra Rosa e Deddy L’edizione di quest’anno di ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 19 aprile 2021) In questo periodo sono in atto i provini per. Come già anticipato in precedenza, il reality show sarà caratterizzato dalla presenza sia di personaggi famosi che non. Tra quelli appartenenti alla prima categoria sono spuntate diverse indiscrezioni. Ad ogni modo, quella più entusiasmante che sta circolando nelle ultime ore riguarda due protagonisti di20. Le persone in questione sonoDi Grazia e. I due hanno fatto sognare i telespettatori del programma, pertanto, non è escluso che possano cimentarsi nell’avventura del reality show incentrato sulle tentazioni. Vediamo tutto quello che è emerso fino a questo momento. L’amore nato ad20 traL’edizione di quest’anno di ...

giuristapazza : Ecco perché Deddy non c’era nel daytime, sta facendo i casting per Temptation Island insieme a Donna Rosa????… - tuttopuntotv : Temptation Island 2021, Rosa e Deddy nel cast? La bomba che scuote Amici 20 #amici20 #amici2020 #temptationisland - Tizianachia : RT @DAMNSKIPPY20: In ogni caso sei pronto per temptation island #Amici20 - vanessa08999007 : RT @DAMNSKIPPY20: In ogni caso sei pronto per temptation island #Amici20 - pomeziacommerc : RT @DAMNSKIPPY20: In ogni caso sei pronto per temptation island #Amici20 -