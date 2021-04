Tasse in busta paga |  c' è la sorpresa per gli statali

(Di lunedì 19 aprile 2021) Gli oltre tre milioni di lavoratoripotranno usufruire di una forma di detassazione dei premi in: risparmio sull'Irpef ordinaria che si aggira intorno al 30% per i redditi più bassi, si supera il 50% nel caso dei funzionari.

Uno sconto fiscale sui premi che per gli statali, come riportato da Il Sole 24 Ore , potrà essere visibile direttamente nella propria busta paga. Gli oltre tre milioni di lavoratori statali potranno usufruire di una forma di detassazione dei premi in busta paga: risparmio sull'Irpef ordinaria che si aggira intorno al 30% per i redditi più bassi ...